Flambée du chômage : L’alerte des derniers chiffres !

Au Sénégal, l’année 2025 avait été bouclée par un taux de chômage record. En 2026, l’économie du pays n’étant pas au meilleur de sa forme, les chiffres restent toujours alarmants.

Un taux de chômage perché à 22,9%

Durant le premier trimestre de l’année, le taux de chômage (élargi) est estimé à 22,9%. Il est en hausse de 1,2% par rapport à la même période de 2025 où il était à 21,7%.

Selon le rapport de l’Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal, publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux de chômage, au sens strict du BIT, est ressorti à 5,1% au trimestre sous revue.

32% dans le rural, 28.4% chez les jeunes

Le taux est plus élevé en milieu rural où il culmine à 32%. En zone urbaine, il s’affiche à 17,4%. Et selon la tranche d’âge, le chômage est nettement plus élevé chez les jeunes où il culmine à 28,4%. Pour les adultes, le taux n’est qu’à 6,8%.

Au moment où le chômage grimpe, le niveau de l’emploi recule légèrement. Il est ressorti à 40,2% au trimestre sous revue, contre 40,4% à la même période de 2025.

“Plus d’un tiers de la population âgée de 15 à 24 ans n’est ni emploi, ni en éducation, ni en formation…”

Le taux d’activité est, lui, en hausse. En effet, 56,5% des personnes en âge de travailler ont participé au marché du travail, contre 56,0% pour la même période de l’année dernière.

Selon l’Ansd, plus d’un tiers de la population âgée de 15 à 24 ans (34,1%) n’est ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (Neet). Le taux de jeunes Neet a progressé de 0,6% par rapport à la même période en 2025 où il était à 33,5%.