Financement : L’État du Sénégal mobilise 364 milliards FCFA sur le marché…

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé ce mardi la clôture réussie du deuxième appel public à l’épargne de l’année 2025. D’un objectif initial de 300 milliards FCFA, l’opération a permis de mobiliser 364 milliards FCFA sur le marché domestique, soit un taux de couverture exceptionnel de 121,3 %.

Lancée le 19 juin dernier et clôturée le 8 juillet, cette levée de fonds s’inscrit dans une stratégie de diversification des sources de financement budgétaire, de consolidation des financements locaux, et de gestion active de la dette publique. Le ministère précise que l’opération a été structurée en collaboration avec CGF Bourse, en qualité de chef de file, et Société Générale Sénégal, comme co-chef de file.

Placé sous le sceau de la « citoyenneté économique », ce second appel public à l’épargne a connu un engouement remarquable, non seulement sur le marché intérieur, mais également auprès des investisseurs de la sous-région. « Cette forte mobilisation des épargnants illustre la confiance renouvelée des citoyens dans les perspectives économiques du pays », souligne la Cellule de communication du ministère.

Dans un contexte économique marqué par des contraintes multiples, cette opération est saluée comme un indicateur fort de la crédibilité de la signature de l’État du Sénégal, qui continue d’attirer les investisseurs institutionnels. Le ministère voit dans cette réussite un levier essentiel pour le redressement des finances publiques, le soutien à la relance de l’économie, et l’optimisation du service de la dette.

Par ailleurs, les ressources levées devraient permettre de soutenir la liquidité du système bancaire, en offrant aux établissements des titres admissibles au refinancement.

Le ministère des Finances a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs, partenaires et citoyens ayant contribué à cette opération, les invitant à continuer à soutenir l’action publique pour un développement économique inclusif.