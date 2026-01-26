Finale Sénégal–Maroc : les coulisses révélées bousculent le récit marocain

Une semaine après la finale électrique et controversée de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, la tension reste vive. Loin de vouloir refermer le dossier, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a livré une sortie musclée dans une longue vidéo, revenant point par point sur les polémiques qui ont entouré cette rencontre décisive.

Sans détour, le patron du football sénégalais affirme que le Maroc ne concevait pas l’idée d’être contrarié sur son propre terrain. « Le Maroc ne pensait jamais qu’une autre équipe pouvait l’empêcher d’être champion. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait », a-t-il asséné, décrivant une confrontation qui, selon lui, dépassait largement le cadre sportif.

Abdoulaye Fall a également levé le voile sur les tensions en amont de la finale, notamment autour des conditions d’hébergement de la sélection sénégalaise à Rabat. Il révèle avoir anticipé les difficultés bien avant la qualification. « Avant même la qualification, avant même de partir à Rabat, j’ai demandé à Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, d’aller faire une reconnaissance », a-t-il expliqué.

Selon le président de la FSF, la CAF aurait longtemps entretenu le flou sur le lieu d’hébergement des Lions. « On leur a demandé dans quel hôtel nous allions être logés : ils ont refusé de nous répondre », affirme-t-il. Ce n’est qu’après la qualification du Sénégal, au moment d’organiser le déplacement, que l’information aurait été communiquée.

La réaction des responsables sénégalais a alors été immédiate. « Ablaye m’a dit : “Président, il est hors de question que nous soyons logés dans cet hôtel” », rapporte Abdoulaye Fall. Il justifie ce refus par des conditions jugées incompatibles avec une finale de ce niveau. « L’hôtel était situé en plein centre-ville, avec beaucoup de bruit. Une équipe du niveau du Sénégal ne pouvait pas loger dans ces conditions », a-t-il martelé.