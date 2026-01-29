Finale CAN 2025 : sanctions, suspensions et amendes, la CAF dévoile ses décisions

Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu publiques les sanctions faisant suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, qui opposait le Sénégal au Maroc.

Ces faits ont été jugés contraires aux dispositions du Code disciplinaire de la CAF.

Sanctions contre le Sénégal

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a écopé de lourdes sanctions.

Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars pour comportement antisportif et atteinte à l’image du football.

Deux joueurs sénégalais, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ont chacun été suspendus pour deux matchs CAF pour comportement antisportif envers l’arbitre.

Sur le plan collectif, la FSF a été condamnée à verser 615 000 dollars d’amendes, notamment pour :

le comportement inapproprié de ses supporters, l’attitude antisportive de ses joueurs et de son encadrement technique, ainsi qu’une faute collective liée au nombre d’avertissements reçus durant la rencontre.

Sanctions contre le Maroc

Du côté marocain, Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs CAF, dont un avec sursis pendant un an. Ismaël Saibari a, quant à lui, écopé de trois matchs de suspension assortis d’une amende de 100 000 dollars.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a également été sanctionnée financièrement à hauteur de 330 000 dollars, en raison :

du comportement des ramasseurs de balles, de l’intrusion de joueurs et de membres du staff dans la zone VAR, ainsi que de l’utilisation de lasers par des supporters.