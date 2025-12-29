Femme abattue par son mari : le père et la mère du tueur arrêtés, ce que les enquêteurs leur reprochent

Les gendarmes de la brigade de la Zone franche industrielle de Mbao ont bouclé l’enquête sur la mort de Bintou Guèye, la femme tuée à keur mbaye Fall d’une balle dans la tête par son mari, P. M. Diop alias «Diop portables». En plus du principal mis en cause, les enquêteurs ont arrêté les deux parents de ce dernier et son ami venu lui rendre visite le jour du drame.

Dans son édition de ce lundi, Les Échos révèle que le trio, déféré mercredi dernier au parquet du tribunal de grande instance de Pikine, est poursuivi pour atteinte à l’administration de la justice. Il est soupçonné, d’après le journal, d’avoir joué un rôle dans la disparition mystérieuse du téléphone du tueur présumé. Celui-ci contiendrait des éléments compromettants pour ce dernier.