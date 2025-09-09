Félicitations aux Lions de la Téranga ( Par Samba Mangane journaliste)

Chers Lions,

Vous l’avez fait ! Ce soir à Kinshasa, vous avez écrit une nouvelle page glorieuse de l’histoire du football sénégalais. Cinquante ans après l’exploit de vos aînés en 1975, vous avez relevé le défi et honoré la mémoire de ceux qui ont tracé la voie. Vous avez rappelé au monde que le Sénégal est et demeure une terre de champions.

Votre victoire face à la République Démocratique du Congo dépasse le simple cadre d’un match : elle incarne la force d’un peuple uni, la foi d’une Nation, et la grandeur d’une génération qui sait porter haut les couleurs du Sénégal avec courage, discipline et fierté. Lorsque j’ai vu le chef de l’État appeler au téléphone le président de la Fédération, le coach et le capitaine pour vous galvaniser, j’ai compris que vous alliez entrer sur le terrain avec la rage de vaincre et que vous alliez remporter ce match.

Ceux qui doutaient, en voyant dès 10 heures du matin un stade kinois déjà plein à craquer, ont oublié que nous ne connaissons pas la peur. Ceux qui menaçaient les supporters et les journalistes ne savent pas que nous avons un mental de guerriers, dignes héritiers de Lat Dior qui, pour reprendre Alassane Ndiaye Allou, « préféra mourir alors qu’il pouvait vivre dans le déshonneur ».

Ce triomphe est celui de tout un peuple, des 18 millions de Sénégalais qui vibraient avec vous, des ancêtres qui veillaient sur vous et de vos devanciers dont l’héritage résonne encore. En ce 9 septembre 2025, vous avez également – comme mon ami Mbaye Jacques Diop et moi vous l’avions souhaité dans notre premier message d’avant-match – honoré la mémoire de l’international Séga Sakho, disparu exactement un an plus tôt. Votre victoire est aussi un hommage à son engagement et à son amour du maillot national.

Lions, vous êtes désormais les héritiers et les bâtisseurs d’une légende en marche. Continuez à rugir, continuez à porter l’espoir et la fierté de toute la Nation en attendant les prochaines confrontations face au Soudan du Sud et à la Mauritanie. Ce succès n’est qu’un jalon vers d’autres conquêtes, vers d’autres sommets.

En avant, toujours plus haut, toujours plus fort. Félicitations à vous, au coach et à tout l’encadrement.

Pour l’Histoire. Pour la Nation. Pour le Sénégal.

Mbarawathie Gayndé Ndiaye !!! 🦁🇸🇳

Samba Mangane journaliste