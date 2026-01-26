Fédération Sénégalaise de Football contre EL hadji Diouf: Un péché… d’égocentrisme bien partagé(Par Ibrahima NDOYE)

Ousseynou Diouf n’est pas à son premier coup Loin s’en faut !Joueur distingué du temps marquant de la génération 2000, il a toujours agi ainsi : bon sur le terrain certes, mais tonitruant dans les vestiaires, terrible avec la presse, bouillant et bon viveur dans les boîtes de nuit. Cela avait charmé certains de nos compatriotes pendant ça désarçonnait et irritait d’autres. Chacun y allant de son appréciation.

La seule chose qui n’ait pas changé est ceci : Dioufy est constant dans ses sarcasmes. Même après avoir raccroché les crampons, il n’a jamais arrêté de se distinguer dans son registre naturel dans lequel il excelle.

Dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football ci-dessus rendu public, il est bien établi que l’ancien international n’est pas membre (légal et formellement reconnu) de l’instance fédérale et que par conséquent, les propos tenus ici et ailleurs “n’engagent que lui” (sic).

Alors pourquoi tout cela pour ça ? Autrement dit, de quoi je me mêle ?

Il y a une contradiction énorme dans la mise au point de la Fédération sénégalaise de football.

Si Elh Diouf ne parle pas pour l’instance, libre de sa parole qu’il a toujours été, qu’il est aujourd’hui encore plus et qu’il le restera advitam eternam (c’est dans son ADN), je ne vois aucune raison de s’indigner de manière aussi solennelle à l’encontre d’un individu à qui toutes les portes sont ouvertes depuis sa retraite internationale.

Pourtant il y a quelques jours, le même Elh Diouf a publié dans le journal “Le Monde” une excellente contribution saluée de tous et de partout, exaltant avec des arguments techniques et sportifs absolument convaincants l’apport du Sénégal et le continent africain à la marche du football moderne.

La Fédération sénégalaise de football ne s’en est point félicitée. Du mois, à ma connaissance avec la même hargne et le même zèle noté à travers ce communiqué.

L’heure n’est pas à ces querelles futiles. Le président de la fédération Abdoulaye Fall a fait une digression dithyrambique plus ou moins suspecte lors de la réception des “Lions” vainqueurs au Palais en faisant bruyamment les éloges d’un certain… Serigne Cheikh, allant jusqu’à dire que le marabouton-deputé de son état est pourvu de connaissances footballistiques plus poussées que celles de toute autre personne de l’assistance, y compris lui-même. Suivez bien mon regard !

Je ne vois pas en quoi cet énergumène politicien a fait plus que le double ballon d’or africain pour mériter autant de fleurs et roses parfumées. Comprenne qui pourra !

Sachons raison garder, le Sénégal est aujourd’hui est sous la menace de sanctions de la part des instances internationales du football. Les mesures punitives dont la teneur nous est encore inconnue impacteraient indubitablement le processus de préparation de cette compétition majeure qu’est la Coupe du monde. Quelles qu’elles soient !

Nous n’avons pas à nous laisser endormir et distraire dans des querelles instestines aux conséquences fâcheuses.

Faisons bloc autour de l’essentiel pour nous donner les chances d’aborder les étapes supérieures ultérieures dans une atmosphère sportive et sociale rassurante et propice à l’épanouissement gagnant de nos braves guerriers dans la perspective de notre quatrième participation au Mundial. C’est le seul combat qui vaille aujourd’hui.

Nous n’avons pas encore fini de savourer les délices enivrantes de la belle performance de Sadio Mané et frères conquérants de la belle épopée marocaine qu’on pense nous plonger dans les dédales d’une chienlit aux lendemains incertains. Haro aux pyromanes !

Ibrahima NDOYE

*Membre de l’ANPS

Association nationale de la Presse sportive*