Farba Ngom : «Beaucoup de membres du gouvernement ne sont pas très engagés»

La révélation est de taille : Pour le député de la majorité présidentielle, Farba Ngom, certains ministres ne mouillent pas trop le maillot pour défendre les politiques du chef de l’Etat, Macky Sall.

«Je ne peux ni confirmer ni infirmer que le Président (Macky Sall) est en colère contre certains membres de son entourage. Mais je peux dire, ici, que beaucoup de membres du gouvernement ne sont pas très engagés. Ils ne sont pas sincères dans leurs actions de tous les jours. Ils refusent une chose la nuit pour l’accepter le jour», a-t-il déclaré, dans un entretien avec Dakaractu.

Pour le maire des Agnams, «quand on sert une cause, il faut y aller à fond et éviter d’être un hypocrite qui joue sur deux tableaux. Etre dans un système implique qu’on doit le défendre. Tu ne peux pas profiter des largesses du pouvoir et faire comme si de rien n’était».

Le responsable Apr, qui dit avoir accompagné Macky Sall, depuis le début, a tenu à témoigner sa «fierté» de l’avoir comme Président.

A ce titre, «lorsqu’on ne se sent plus en phase avec la politique d’un gouvernement, on doit être conséquent avec soi-même. Je ne citerai pas de noms mais ils doivent juste savoir qu’ils sont indignes de figurer dans un système qu’ils ne veulent pas défendre quand il est attaqué à partir de l’extérieur. Le ministre est une fonction politique et être nommé ministre ne doit être un frein à la prise de parole quand il le faut. Nous devons défendre le président, surtout qu’il a bien travaillé», a insisté Farba Ngom.