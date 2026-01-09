Ce 9 janvier 2026, un article publié sur le site Seneweb présente Pape Alé Niang, directeur général en exercice de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), comme l’artisan d’un redressement en cours de l’entreprise publique. L’article, relayant des éléments de langage issus de son entourage, dresse le portrait d’un dirigeant visionnaire, engagé dans une dynamique de réforme. Mais à l’examen des faits, des procédures et des documents internes, ce récit s’effondre. Il révèle au contraire une gouvernance verrouillée, une dette aggravée, et une instrumentalisation manifeste de l’appareil public à des fins personnelles.

Une dette de 29,6 milliards FCFA est évoquée, dont 3,5 milliards auraient été remboursés. Ce chiffre, présenté comme un héritage, est en réalité un passif aggravé sous la direction actuelle. Depuis sa prise de fonction, aucun plan d’assainissement n’a été formellement adopté. Aucun audit externe n’a été commandité. Aucun rapport de gestion n’a été soumis au Conseil d’administration pour rendre compte de l’évolution de cette dette. Le paiement partiel évoqué relève d’une logique de colmatage, non d’une stratégie de redressement. Il ne s’agit pas d’un exploit, mais d’un réflexe tardif, dicté par l’urgence et la pression.

Les engagements financiers pris durant son mandat ont été opérés sans planification pluriannuelle, sans évaluation des risques, et sans consultation des directions techniques et financières. La dette n’est pas un accident. Elle est le symptôme d’un mode de gestion autoritaire, improvisé, et personnel.

Le prétendu « plan stratégique 2026-2028 », mentionné dans l’article, n’a jamais été présenté aux organes de gouvernance de la RTS. Aucun document n’a été partagé avec les directions exécutives. Aucun budget, aucun calendrier, aucun cadre d’évaluation n’a été communiqué. Ce plan n’a pas d’existence institutionnelle. Il n’a été ni débattu, ni validé, ni mis en œuvre. Il s’agit d’un artefact de communication, conçu pour donner l’illusion d’une vision, alors que les faits démontrent l’absence de pilotage stratégique depuis sa nomination.

Le directeur général ne s’exprime pas directement. Il délègue à des relais médiatiques le soin de diffuser ses éléments de langage. Ce choix de contourner les canaux internes – Conseil d’administration, ministère de tutelle, directions exécutives – pour s’adresser à l’opinion via une plateforme privée, traduit une volonté de se soustraire aux mécanismes de contrôle. Il s’agit d’un déplacement calculé du débat, visant à construire une posture de victime et à rallier des soutiens extérieurs, au moment même où sa légitimité est fragilisée en interne.

L’article interpelle explicitement les militants de Pastef, le Premier ministre et le Président de la République. Ce glissement du registre administratif vers l’interpellation politique n’est pas anodin. Il révèle une stratégie de repositionnement personnel, fondée sur la polarisation et la victimisation. En se présentant comme cible d’un supposé acharnement, le directeur général cherche à transformer une crise de gestion en cause nationale. Ce déplacement du débat, en mobilisant les affects et les clivages partisans, détourne l’attention des responsabilités réelles.

Depuis sa nomination, la RTS a connu un durcissement sans précédent. Les circuits de décision ont été centralisés. Les recrutements ont été orientés. Les antennes ont été verrouillées. Plusieurs directions ont été marginalisées. Les rédactions ont été soumises à des pressions éditoriales. L’entreprise publique a été transformée en outil de promotion personnelle, au détriment de sa mission de service public. Cette dérive est documentée. Elle est connue des équipes. Elle est aujourd’hui visible de t…