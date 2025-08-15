Face aux inondations à Dakar: Ousmane Sonko et Cheikh Tidiane Dièye affichent la solidarité de l’Etat

De fortes précipitations se sont abattues sur Dakar ce vendredi, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs quartiers. Parmi les zones les plus touchées : Ngor, Cambérène, Thiaroye, Diamaguène, ainsi que les Parcelles Assainies, notamment l’Unité 24. Si aucun dégât majeur n’a été officiellement recensé, les scènes de rues submergées et d’habitations envahies par les eaux ont semé l’angoisse chez les habitants.

Dès les premières heures de cette crise, les autorités ont réagi avec célérité. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, de retour d’un déplacement en Afrique du Sud, s’est rendu immédiatement sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et coordonner les opérations de secours. Accompagné des équipes techniques de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), de la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondation, il a supervisé les efforts d’évacuation des eaux dans la zone sinistrée.

Selon un communiqué de l’ONAS, l’intervention menée à l’Unité 24 des Parcelles Assainies a permis de réduire de manière significative le niveau d’eau stagnante : « La station de pompage, d’une capacité de 300 m³/heure, a permis de faire passer le niveau d’eau de 95 cm à 45 cm entre 15h00 et 20h13 », rapporte l’institution. Une performance qui témoigne, selon l’ONAS, de l’efficacité du dispositif d’intervention d’urgence déployé par les services de l’État.

Au cœur de cette mobilisation, la voix de l’imam Amar de la mosquée de l’Unité 24 a joué un rôle catalyseur. Sa vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a mis en lumière la détresse des habitants et a suscité une vague d’indignation et de solidarité. Selon le témoignage de l’internaute Abdou Aziz Sall, cette interpellation publique a trouvé un écho au plus haut sommet de l’État.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, informé de la situation, a personnellement joint l’imam Amar par téléphone pour s’enquérir des besoins des populations et assurer de la mobilisation du gouvernement. Ce geste, hautement symbolique, a été perçu comme un signal fort d’un pouvoir exécutif à l’écoute, soucieux d’allier parole et action.

Cette réactivité gouvernementale intervient dans un contexte de vulnérabilité persistante face aux phénomènes climatiques extrêmes. La veille, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) avait émis une alerte sur l’arrivée d’un système pluvio-orageux actif, susceptible d’affecter Dakar ainsi que plusieurs régions du pays, dont Saint-Louis, Thiès, Mbour et les îles du Sine-Saloum. Les pluies devraient se poursuivre jusqu’au samedi 16 août, accompagnées de vents violents allant du sud-ouest au nord-est.

Les autorités appellent à la vigilance et recommandent aux citoyens de suivre scrupuleusement les bulletins météorologiques afin de minimiser les risques.