Face à la loi anti-LGBT au Sénégal, Cécile Neven trace une ligne rouge

Face à l’adoption au Sénégal d’une loi criminalisant les relations homosexuelles, la ministre wallonne de l’Énergie et du Climat, Cécile Neven, a décidé de suspendre son déplacement à Dakar prévu fin mars et d’ordonner la révision de tous les financements wallons engagés dans le cadre de la coopération climatique avec ce pays.

Qualifiant cette législation de « terrible », l’élue a dénoncé un texte qui, selon elle, « stigmatise, criminalise et met des vies en danger », rappelant que la coopération internationale « ne peut être aveugle » et doit rester cohérente avec les valeurs de respect et de dignité humaine.

Mme Neven a précisé qu’elle présentera ses conclusions au gouvernement wallon dans les plus brefs délais, affirmant que la question de la poursuite des financements devra être examinée « sans tabou »