Exploitation sexuelle de mineurs : 14 personnes placées sous mandat de dépôt dans l’affaire Pierre Robert

Selon les informations publiées ce jour par le quotidien Libération, une vaste affaire d’exploitation sexuelle impliquant un réseau organisé vient d’être mise au jour au Sénégal. Le journal consacre sa Une à cette enquête sous le titre choc : « LE PATRON DU MAL ».

D’après libération , un ressortissant étranger nommé Pierre Robert est présenté comme le principal organisateur de ce réseau. Le quotidien affirme que celui-ci aurait dirigé, « entre au moins 2015 et 2025, un groupe de “formateurs sexuels”, tous porteurs du VIH et chargés de “former au sexe” des enfants de la rue ou issus de familles très pauvres et des talibés, avant de les livrer à des clients ».

Toujours selon Libération, lors de ses séjours au Sénégal, « le patron organisait dans une villa à Saly des soirées dont le menu était des enfants défavorisés, détournés par les formateurs au sexe puis filmés et abusés par ses invités ».

Plusieurs arrestations ont été opérées dans le cadre de cette affaire. Le journal rapporte que l’un des suspects, Amath Lô, présenté comme un « formateur », a été interpellé aux Almadies dans un appartement que Pierre Robert continuerait de payer malgré son incarcération. Lors de son arrestation, « il a été retrouvé avec sept jeunes garçons recueillis par le réseau », précise la publication.

Un autre mis en cause, Malick Sène Guèye, a été intercepté à Ouakam, tandis que Birame Senghor, surnommé « Boubacar Sweettie » dans des messages attribués à Pierre Robert, aurait eu « pour mission d’initier des petits au sexe ».

Le quotidien cite également le cas de Babacar Diallo, qui « avoue avoir récupéré plusieurs mineurs de moins de 10 ans pour les former au sexe dans un appartement payé par Pierre Robert ». Selon ses déclarations rapportées par le journal, « le projet de Pierre Robert était d’implanter à Dakar un centre de formation au sexe pour les enfants détournés par le réseau ».

Sur le plan judiciaire, Libération informe que « 14 mandats de dépôt ont été délivrés hier par le doyen des juges après l’ouverture d’une information ».