Exclusivité : Mansour Faye libre sous contrôle judiciaire et sans bracelet électronique

L’ancien ministre des Transports et par ailleurs beau-frère du président Macky Sall, Mansour Faye, s’est présenté ce jour dans les locaux du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Selon des informations obtenues par Kewoulo, il devait faire face à un juge dans le cadre d’un dossier lié à ses anciennes fonctions ministérielles.

Après son audition, Mansour Faye a été placé sous contrôle judiciaire, mais sans bracelet électronique, selon nos sources. Cette décision permet à l’ancien ministre de rester libre tout en étant soumis aux obligations du contrôle judiciaire.