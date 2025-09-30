Dans un rebondissement inattendu dans l’affaire qui secoue le monde médiatique et judiciaire sénégalais, l’avocat Maître Demba Ciré Bathily a joint en exclusivité Kewoulo.info pour démentir formellement les allégations selon lesquelles il ferait partie de l’équipe de défense de Madiambal Diagne.

Ce dernier, journaliste et homme d’affaires actuellement en exil en France et visé par un mandat d’arrêt international pour des soupçons de blanchiment d’argent et de corruption impliquant plus de 21 milliards de FCFA, avait publiquement listé Me Bathily parmi ses avocats dans un post sur X (anciennement Twitter) ce mardi 30 septembre 2025. Contacté par notre rédaction, Me Ciré Bathily a été clair et sans ambiguïté : “Je déments formellement être l’avocat de M. Madiambal Diagne. Mon nom a été cité sans mon consentement, et je n’ai jamais accepté de le représenter dans cette affaire ni aucune autre.”

L’avocat, connu pour ses interventions dans des dossiers sensibles comme ceux de Karim Wade ou Khalifa Sall par le passé, a insisté sur le fait que cette inclusion dans la liste publiée par Madiambal Diagne était “une erreur ou une tentative de manipulation.” Dans cet entretien exclusif, Me Demba Ciré Bathily a révélé qu’il représente en réalité Mouhamed Diagne, l’un des fils de Madiambal Diagne, actuellement placé sous mandat de dépôt. Comme Mouhamed, l’avocat va défendre Serigne Saliou Diagne. Pour rappel, ces deux enfants de Madiambal Diagne sont arrêtés et détenus leur tante, Mabintou Diaby et le marabout, Serigne Mor Mbaye.

Ces arrestations, survenues le 29 septembre 2025, font suite à une enquête du Pool judiciaire financier (PJF) sur des transactions suspectes liées à la société SCI Pharaon, gérée par l’épouse de Madiambal Diagne, et impliquant des contrats publics avec Ellipse Projects International. Me Demba Ciré Bathily a expliqué que Mouhamed Diagne l’a mandaté pour le défendre dans le cadre de cette procédure, mais aussi dans un contexte plus personnel. “Mouhamed est en désaccord profond avec son père sur la gestion des affaires familiales et des fonds en question. Il y a un conflit d’intérêts clair, où les intérêts du fils divergent de ceux du père, notamment sur la répartition des responsabilités dans les transactions incriminées”, a confié l’avocat à Kewoulo.info.

Sans entrer dans les détails confidentiels, Me Demba Ciré Bathily a indiqué que Mouhamed Diagne cherche à se distancier des accusations portées contre la famille, arguant qu’il n’était pas impliqué dans les décisions prises par son père. Ce conflit familial ajoute une couche de complexité à l’affaire, qui implique déjà des allégations d’association de malfaiteurs, d’escroquerie aux deniers publics et de blanchiment d’argent. Kewoulo.info suit de près les développements de cette affaire et publiera toute nouvelle information en notre possession.