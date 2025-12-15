Exclusivité: Farba Ngom présenté au juge du Pool judiciaire financier sous escorte médicale

Le député-maire des Agnams, Farba Ngom, est arrivé ce lundi matin dans les locaux du Pool judiciaire financier (PJF), transporté à bord d’une ambulance et sous escorte sécurisée. Cette comparution intervient dans un contexte particulier, marqué à la fois par l’évolution de son état de santé et par les enjeux judiciaires majeurs liés au dossier qui le concerne.

Selon les informations recueillies, Farba Ngom doit être entendu au fond par le juge du premier cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier. Cette audition s’inscrit dans la procédure engagée depuis son mandat de dépôt prononcé le 27 février dernier.

Le parlementaire est au cœur de l’affaire dite des 125 milliards de francs CFA, portant sur des transactions financières jugées suspectes et révélées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Dans ce dossier, Farba Ngom est notamment poursuivi pour blanchiment de capitaux, parmi d’autres chefs d’accusation retenus par l’instruction.

Jusqu’à présent, le maire des Agnams conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et rejette toute implication dans des opérations financières illicites. Son audition de ce lundi est donc présentée comme une étape déterminante de la procédure, susceptible d’éclairer davantage les responsabilités alléguées dans ce dossier à fort retentissement politico-judiciaire.

L’attention reste désormais tournée vers les suites que le magistrat instructeur réservera à cette audition, dans un contexte où le Pool judiciaire financier est appelé à se prononcer…