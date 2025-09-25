Exclusif : Révélation inédites de Babacar Toure sur la fuite de Madiambal Diagne et l’abandon supposé de sa famille

Selon le directeur de Kewoulo, Babacar Touré, le journaliste et directeur général du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, était convoqué ce mercredi à 12 heures dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cette convocation s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur un dossier financier estimé à plus de 21 milliards de francs CFA.

M. Touré rappelle qu’en début de semaine, M. Diagne avait été brièvement intercepté à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Paris. Après vérification, il lui avait été notifié de se présenter devant les enquêteurs.

Toutefois, à l’heure prévue pour son audition, le journaliste ne s’est pas présenté. Des sources proches de l’enquête indiquent que des éléments de la DIC se sont rendus à son domicile afin de l’y conduire, mais ils ne l’ont pas trouvé et ses téléphones demeuraient injoignables.

Dans ce contexte, la DIC a interpellé son épouse, Mabintou Diaby, citée dans le dossier en sa qualité présumée de gérante d’une société mentionnée dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Toujours selon Babacar Touré, leur fils Mouhamed Diagne a été arrêté ce jeudi au niveau de la frontière de Karang alors qu’il tentait de quitter le pays. Il est reproché à son père d’avoir effectué des transferts d’argent sur les comptes de son épouse et de son fils. Un autre fils, Serigne Saliou Diagne, se trouverait également en détention dans les locaux de la Division des investigations criminelles.