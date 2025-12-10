Les gendarmes de la Section de Recherches n’ont pas mis du temps pour l’interpeller. Ou, plutôt, après avoir compris sa grosse bévue et promis de faire une nouvelle vidéo dans laquelle il allait demander pardon aux Sénégalais, il n’a rien fait pour se soustraire à l’action de la justice. Mamadou Sidibé, l’homme qui n’attendait qu’un ordre pour dégager le président Diomaye Faye est en position de garde-à-vue.

Il a été arrêté par les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane suite à l’auto saisine du parquet de Dakar outré par les propos irresponsables tenus par ce militant énervé par la situation mi-figue mi raison observée, depuis un certain temps, entre le Premier ministre, Ousmane Sonko, et Bassirou Diomaye Faye, le chef de l’État sénégalais. Dans une vidéo désormais virale, puisque largement partagée par l’opposition et les nouveaux fédayins de Diomaye, Mamadou Sidibé a laissé entendre que “c’est (eux qui ont) donné le pouvoir à Diomaye….et si un ordre leur avait été donné par Sonko,….le président ne serait plus au palais.”

Une déclaration irréfléchie dite lors de la journée des Martyrs -le 7 décembre dernier- dans un contexte de grande euphorie militante accentuée par la présence de micros tenus par des journalistes non aguerris. Parce que, si Mamadou Sidibé, un militant convaincu de Pastef a parlé sous le coups d’une colère non contenue, il appartenait au journaliste de Jallale-TV, une chaine Youtube, de censurer ces propos passibles de poursuites judiciaires. Mais, ce dernier, à la recherche du scoop de sa carrière, a tout simplement laissé passer les propos crus de Sidibé, tout en faisant comprendre à l’auteur que ses mots sont pernicieux. Face aux gendarmes, Mamadou Sidibé assité de Me Abdou Dieng a présenté ses excuses et fait savoir qu’il n’avait jamais donné son accord pour la publication de cette vidéo qu’il regrette.

Malgré cette pertinente remarque faite à Mamadou Sidibé, le journaliste de Jallale-TV ne s’est pas privé de publier son scoop contenant les propos que lui-même avait jugés subversifs. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, «ce n’était pas dans un direct» que ces propos ont été dits. “C’est un enregistrement monté et diffusé par les soins de cette chaine.” Ont fait savoir à Kéwoulo des témoins de l’affaire. A la suite de Mamadou Sidibé, des journalistes de Jallalé-TV sont attendus à la Section de Recherches demain dans la matinée.