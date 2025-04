Éthiopie: l’entrée au gouvernement de Getachew Reda risque d’accentuer les divisions dans le Tigré

Getachew Reda était l’une des figures de la rébellion du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, qui a combattu les autorités fédérales éthiopiennes au Tigré entre 2020 et 2022. Il est désormais ministre dans le gouvernement d’Abiy Ahmed. Getachew Reda, démis du TPLF en octobre, a été nommé, vendredi 11 avril, « Conseiller » pour l’Afrique de l’Est auprès du Premier ministre éthiopien.

Cette nomination risque d’accroitre les divisions dans la région, alors qu’en mars, déjà, des affrontements entre deux factions rivales du TPLF ont fait craindre un nouvel embrasement du Tigré.

Ses détracteurs l’accusaient déjà d’être trop complaisant vis-à-vis du pouvoir d’Addis-Abeba. Sa nomination comme Conseiller, avec rang de ministre, risque d’alimenter ce soupçon. Dans le gouvernement, Getachew Reda va côtoyer des personnalités connues pour leurs prises de position parfois très virulentes contre les Tigréens, lui, ancien numéro deux du TPLF et qui représentait les rebelles, lors de la signature de l’accord de paix de Pretoria, fin 2022.

Mais depuis, l’accord peine à être appliqué et le TPLF s’est fracturé. En mars, deux factions se sont même affrontées dans la capitale régionale, Mekele. D’un côté, les Forces de défense du Tigré, fidèles à l’ancien président de la région, Gebremichael Debretsion, et de l’autre, l’Administration régionale par intérim mise en place après la guerre par le pouvoir fédéral et que dirigeait Getachew Reda, placé à ce poste par Addis-Abeba, en 2023.

Fin mars et alors qu’il était de plus en plus contesté, le pouvoir fédéral a décidé de le remplacer à ce poste par un chef militaire tigréen. La passation de pouvoir a eu lieu, mardi 15 mars. Beaucoup ont vu, dans ce geste, une tentative d’apaisement que la nomination de Getachew Reda au gouvernement pourrait de contrecarrer…

Ce développement intervient dans un contexte d’autant plus tendu que ce conflit interne au Tigré a également une dimension régionale. Tandis que Getachew Reda est perçu comme proche d’Addis-Abeba, le régime érythréen voisin est, lui, soupçonné de soutenir la faction rivale de Debretsion.