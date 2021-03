Les choses ne se sont pas bien passées, hier, pour l’activiste sénégalais des Etats Unis. A en croire l’avocat d’Ousmane Tounkara, la justice américaine a décidé de le rapatrier vers son pays. Cette décision est intervenue après quelques minutes d’audience dans un tribunal de New York. Mais, alors que l’on pensait que sa cause, qu’il a âprement défendue, pour rester sur le territoire américain est perdue d’avance, les juges ont, malgré tout, décidé de le garder en détention jusqu’au 27 avril.

A en croire l’avocat d’Ousmane Tounkara, “des milliers de signatures que des Sénégalais ont fait parvenir aux autorités américaines, par le biais des pétitions, comme les lettres appelant à ne pas extrader l’activiste ont joué en sa faveur.” Pour donner plus de chance à son client qui veut rester auprès des siens, à New York, l’avocat aimerait que les Sénégalais continuent de manifester leurs soutiens à leur compatriote en difficulté. Si Ousmane Tounkara a pu bénéficier de ce sursis, c’est que l’avocat a fait savoir, au tribunal, que s’il rapatriait Ousmane Tounkara il y risque, au mieux la détention arbitraire et des actes de torture, au pire sa vie.

Pour convaincre le tribunal de la nécessité de garde, sur son sol, cet homme qui a passé 25 années de sa vie aux Usa et participé à l’économie nationale -puisque il a 5 enfants nés et qui vivent aux Usa-, l’avocat s’est inspiré du drame de Assane Diouf, l’insulteur public n°1. Pour rappel, dans les mêmes conditions, cet autre activiste avait été arrêté et expulsé vers le Sénégal pour des injures et menaces qu’il ne cessait d’adresser à tous ceux qu’il croyait proche du régime. S’il a été remis en liberté après quelques heures de garde à vue, Assane Diouf a passé la majorité de son temps depuis, son retour au Sénégal, en détention.

Alors, pour qu’Ousmane Tounkara ne subisse pas le même sort, son avocat a demandé à la justice américaine de le protéger. Le principe fondamental de la Convention de Genève,-de juillet 1951- qu’il a invoqué, est le non-refoulement, selon lequel un réfugié ne devrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté sont gravement menacées. Maintenant, reste à savoir si les autorités judiciaires américaines vont accéder à la demande de son avocat et laisser Ousmane Tounkara sur le sol américain, en lui octroyant le statut de réfugié politique. Ou bien, va faire fi de toutes ces prières et sollicitations de millions de Sénégalais et le renvoyer au gouvernement sénégalais qui ne va manquer de le poursuivre pour «appel au meurtre» et «appel à l’insurrection.»

Pour rappel, les difficultés de Ousmane Tounkara avec la justice américaine sont nées au lendemain de son appel à s’attaquer à des autorités sénégalaises. Et elles sont les conséquences des manifestations nées de l’affaire opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr. Opposé aux sorties au vitriol de l’activiste à l’encontre des autorités sénégalaises, “c’est le consul général des sénégalais de New York, El’hadj Amadou Ndao qui a alerté les autorités. Puisque c’est le frère de l’épouse de Ousmane Tounkara, il savait que son gendre avait des problèmes de papier. Et, il a profité de cette période d’irrégularité administrative de Ousmane Tounkara pour le dénoncer auprès des autorités américaines avec la fallacieuse accusation de terrorisme.” Ont fait savoir des membres de l’Association des Sénégalais d’Amérique, l’ASA.