Escroquerie portant sur plus de 94 millions: Un chef religieux arrêté par la BR de Touba

Éclaboussé par une présumée affaire de charlatanisme et d’escroquerie portant sur un montant de plus de 94 millions F Cfa, S.M.M. a été mis aux arrêts par les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Touba. Selon des informations exclusives de Seneweb, ce marabout a été présenté hier au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel. Mais, le mis en cause a fait l’objet d’un retour de parquet. Seneweb revient sur les faits !