Escroquerie liée à la société Qnet : Six individus jugés devant la barre au tribunal de Pikine-Guediawaye

Six individus ont comparu, jeudi dernier, devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye (banlieue dakaroise) pour une affaire d’escroquerie liée à la société Qnet.

Le 25 août 2025, la brigade de la Zone franche industrielle de Keur Massar a été saisie d’une plainte déposée par Fatou D., commerçante, dénonçant un réseau d’escroquerie opérant sous la bannière de Qnet. Plusieurs individus, tenant un bureau à Grand-Mbao, sont accusés d’avoir escroqué des personnes en situation économique précaire en leur promettant des gains financiers rapides.

À la suite des informations recueillies, les forces de l’ordre ont interpellé Bara M., Moustapha G., Omar M., Pape S., Maimouna D. et Ndèye Anta W. La bande demandaient aux victimes le versement de sommes d’argent ou, à défaut, la remise de biens précieux. Fatou D. et plusieurs de ses amies avaient ainsi livré des parures et des cheveux naturels dans l’espoir de recevoir des bénéfices, mais sans jamais obtenir de contrepartie.

Lors de leur audition, les mis en cause ont affirmé être des distributeurs indépendants sous le label Qnet, sans toutefois présenter d’autorisation légale pour l’ouverture de leur agence. Les investigations des gendarmes ont révélé que leurs revenus provenaient principalement des contributions des victimes.

Une perquisition dans les locaux de l’agence a permis de saisir 40 chaises en plastique, deux téléviseurs, deux tableaux, neuf chaînes et un salon en velours de six places. Tout ce matériel a été placé sous scellés, en attendant la décision judiciaire.

Au procès, les six prévenus, poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « escroquerie », ont reconnu l’existence d’une activité de vente de produits de santé et de bijoux via le plan Qnet. Leur avocat a plaidé la relaxe, soutenant que l’affaire relevait d’un manque de maîtrise des méthodes du commerce en ligne par les Sénégalais.