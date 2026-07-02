Équipe nationale du Sénégal : Pape Guèye conditionne son retour en sélection au départ du staff technique.

Quelques heures après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale du Mondial-2026 par la Belgique, Pape Guèye a publié un message sur sa story Instagram, laissant entendre qu’il suspendra sa carrière internationale si le staff technique actuel reste en place.

«Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection», a écrit le milieu de terrain.

Lors de la rencontre, Pape Guèye avait quitté la pelouse à la 65e minute. Au moment de son remplacement, le joueur affichait des signes évidents de frustration, un comportement qui semblait déjà traduire son état d’esprit.

Cette publication, particulièrement explicite, risque d’alimenter les débats autour de l’avenir de la sélection sénégalaise après cette élimination.