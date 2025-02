Entre malaise économique et mal gouvernance du régime de Macky : Bassirou KEBE sur les défis majeurs

Ayant bénéficié de la confiance du Président de la République Bassirou Diomaye Faye pour diriger la SN HLM, Bassirou Kebe s’est ouvert à Kéwoulo pour parler de sa nouvelle mission et de l’actualité juridico-politique animée par la publication du rapport de la Cour des comptes et le maquillage des chiffres longtems dénoncé par le Premier Ministre Ousmane Sonko.

Dès l’entame de son propos, Monsieur KEBE a fermement dénoncé une certaine manipulation des données financières et un maquillage des chiffres, confirmant ainsi les préoccupations soulevées depuis plusieurs années par l’actuel chef du gouvernement sur la mauvaise gouvernance des autorités précédentes, notamment le régime de Macky Sall.

L’entretien a également tourné autour de la question de la loi d’amnistie adoptée par l’ancien locataire du palais de la République.

L’homme politique et militant du Pastef n’a pas manqué de saisir l’occasion pour évoquer la question foncière et fiscale qui n’en demeurent pas pour lui, un sujet moins important pour définir et atteindre les défis majeures inscrites dans l’agenda de transformation systémique du Sénégal à l’horizon 2050.

Suivez l’integralité de l’émission dans la vidéo ci-dessous