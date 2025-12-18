« Aucun enfant ne mérite de mourir pour un nom, une origine ou une opinion » :les confidences du père de Baba Abdoulaye Diop ,tué en France

Aboubakry Diop, père de Baba Abdoulaye Diop, a exprimé sa profonde douleur après la perte de son fils, qu’il impute aux conséquences d’un discours politique qu’il juge « irresponsable », tenu dans le contexte des dernières élections législatives. Dans un témoignage rendu public, il appelle à la responsabilité des acteurs politiques et à l’action de l’État pour préserver la cohésion sociale.

Selon M. Diop, son fils aurait été pris pour cible sur la base de supposées considérations d’origine. Il tient toutefois à préciser que Baba Abdoulaye Diop est Sénégalais, issu d’une famille ayant servi l’administration publique nationale : son père est un ancien sous-préfet et sa mère une infirmière d’État à la retraite. Il affirme croire que l’accès à la fonction publique sénégalaise est réservé aux citoyens sénégalais.

Aboubakry Diop souligne néanmoins que, même à supposer que son fils ait été d’une autre nationalité, rien ne saurait justifier la violence ou la mort d’un individu en raison de son origine. « Qui de nous a choisi ses parents ou son pays de naissance ? », interroge-t-il, dénonçant toute forme de stigmatisation et de haine.

Dans son message, le père endeuillé insiste sur la responsabilité morale et civique des responsables politiques, appelés, selon lui, à mesurer l’impact de leurs propos sur la société. Il rappelle que la liberté d’opinion et de choix politiques doit s’exercer dans un climat de tolérance et de paix.

Enfin, Aboubakry Diop en appelle à l’État du Sénégal, auquel il dit avoir consacré sa vie, pour qu’il assume pleinement ses responsabilités. Son souhait, affirme-t-il, est que cette tragédie serve d’alerte afin de bâtir un Sénégal plus apaisé, où les générations futures ne revivront pas les épreuves traversées par leurs parents.