Enampore célèbre la Journée de l’enfant africain sous le signe de l’accès à l’eau et à l’assainissement

La commune d’Enampore, dans l’arrondissement de Nyassia (Ziguinchor), a abrité, mardi, la célébration de la 36ᵉ édition de la Journée de l’enfant africain (JEA), sur le thème “Garantir la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour les enfants africains à l’horizon 2063”, a constaté l’APS.

Cette rencontre, organisée par l’ONG Dimbaya Kagnalen avec ses partenaires, a réuni autorités administratives, collectivités territoriales, organisations de protection de l’enfance et près de 300 enfants autour des enjeux liés aux droits de l’enfant, à l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement.

Représentant la directrice de la Promotion des droits et de la protection des enfants, Marie Thérèse Pierre Ndiaye a salué l’initiative de l’ONG Dimbaya, rappelant que cette commémoration rend hommage aux enfants de Soweto tombés le 16 juin 1976 alors qu’ils revendiquaient leur droit à une éducation de qualité.

Elle a souligné que le thème retenu cette année constitue “un rappel fort à notre responsabilité collective” de garantir à chaque enfant la pleine jouissance de ses droits, notamment l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène.

Mme Ndiaye a insisté sur la participation des enfants aux décisions qui les concernent, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Elle a invité les collectivités territoriales à créer des comités communaux de protection de l’enfant, des conseils municipaux d’enfants et à prévoir des lignes budgétaires dédiées à la protection de l’enfance.

Prenant la parole au nom de l’ONG Dimbaya Kamuten d’Enampore, Laurent Diatta, président de l’association Kamouguen, a rappelé que le thème de la JEA 2026 reconnaît le caractère fondamental de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour la réalisation de tous les droits des enfants.

Il a dressé le bilan des interventions de l’organisation dans la commune d’Enampore depuis 2007, citant, notamment, le parrainage de 700 enfants, la construction et l’équipement du préscolaire, l’extension du réseau d’eau dans les écoles, la réalisation de toilettes scolaires, les actions de santé et de lutte contre la malnutrition, les appuis à l’état civil, aux groupements de femmes et aux activités génératrices de revenus.

Selon lui, plus de 53 millions de francs CFA ont été investis dans ces différents domaines, réaffirmant l’engagement de l’association à poursuivre son action en faveur des droits des enfants.

Au nom des enfants, Marie Angélique Diémé a rappelé que la Journée de l’enfant africain célèbre les droits fondamentaux des enfants, notamment l’éducation, la santé, la protection ainsi que l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.

Elle a relevé que de nombreux enfants africains parcourent encore de longues distances pour accéder à l’eau potable ou ne disposent pas de toilettes adéquates, une situation qui favorise les maladies et compromet leur réussite scolaire.

Elle a lancé un appel au gouvernement, aux partenaires, aux autorités locales et à toutes les personnes de bonne volonté pour investir davantage dans les infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène, tout en réaffirmant l’engagement des enfants à adopter de bonnes pratiques de protection de l’environnement et de promotion de l’hygiène.

Présidant la cérémonie, le sous-préfet de Nyassia, Moussa Aly Ba, a salué le choix porté sur Enampore pour accueillir cette célébration, estimant qu’il s’agit d’une marque de reconnaissance envers les efforts déployés par l’ONG Dimbaya Kagnalen et ses partenaires.

Il a rappelé que la Journée de l’enfant africain s’inscrit dans les engagements du Sénégal en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant. Le thème de cette année est en parfaite cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine, a-t-il souligné.

Selon lui, l’amélioration durable de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène constitue un levier essentiel pour renforcer la santé, le développement et le bien-être des enfants africains, appelant l’ensemble des acteurs à poursuivre les actions engagées dans ce domaine.

MNF/SBS/FKS/ASB