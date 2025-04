Le Sénégal a récemment réalisé une performance remarquable sur le marché financier régional. En moins d’une semaine, le pays a levé 405 milliards de FCFA grâce à un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, triplant ainsi l’objectif initialement fixé à 150 milliards de FCFA.

Cette opération (emprunt obligataire), pilotée par Invictus Capital & Finance, a suscité un engouement exceptionnel de la part des investisseurs, au point d’être clôturée de façon anticipée, bien avant la date butoir prévue du 18 mars 2025.

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a souligné que cet emprunt, initialement programmé pour durer 15 jours, a atteint et même largement dépassé ses objectifs en un temps record. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature du Sénégal et dans la solidité de ses perspectives économiques.

Parti d’une ambition de 150 milliards FCFA, le Trésor public a finalement collecté plus de 405 milliards FCFA, un résultat qui lui a permis de clore prématurément cette levée de fonds sur des notes très positives.