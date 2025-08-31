Émigration irrégulière : 17 personnes interpellées à Abéné par la gendarmerie de Kafountine

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août 2025, la brigade de gendarmerie de Kafountine a mis en échec une tentative d’émigration irrégulière au niveau du village côtier d’Abéné, dans le département de Bignona. Grâce à une information anonyme reçue aux alentours de 3h du matin, les gendarmes en patrouille ont été alertés de la présence suspecte d’un groupe de jeunes dans un campement de fortune.

Rapidement déployée sur les lieux, la patrouille est arrivée vers 3h30. Sur place, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de 17 personnes, parmi lesquelles 14 candidats à l’émigration et 3 individus soupçonnés de complicité, identifiés comme leurs logeurs.

Parmi les candidats arrêtés figurent : 11 Sénégalais, dont un enfant âgé d’environ 8 ans, 3 ressortissants gambiens.

Une fouille minutieuse du campement a permis la saisie de plusieurs effets personnels, de vivres, et d’un lot important de matériel destiné à la traversée.

Une enquête a été ouverte pour remonter la filière, identifier les organisateurs et toute autre personne impliquée dans cette tentative de migration clandestine.

Les autorités locales saluent la réactivité des populations, dont la collaboration avec les forces de sécurité s’inscrit dans une logique de sécurité partagée. La gendarmerie de Kafountine a par ailleurs rappelé son engagement à renforcer la surveillance dans cette zone souvent utilisée comme point de départ pour des traversées illégales vers l’Europe.