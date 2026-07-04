Élimination du Senegal au mondial : Toute la vérité sur la supposée démission de Pape Thiaw

Contrairement aux rumeurs largement relayées, le sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Pape Thiaw, n’a pas présenté sa démission après l’élimination précoce des Lions au Mondial 2026. Selon Libération, aucune lettre de démission n’a été déposée. La Fédération s’est limitée à une réunion d’évaluation tenue jeudi aux États-Unis, tandis qu’une seconde rencontre est prévue à Dakar, au retour de la délégation, avant une conférence de presse, avance la même source.

Le journal confirme par ailleurs l’incident ayant conduit à l’exfiltration du cuisinier de la sélection, déjà évoqué par L’Observateur dans son édition du vendredi. D’après les interlocuteurs de Libération, une employée locale affectée à la cuisine s’est plainte de comportements inappropriés. La victime présumée n’a cependant pas déposé de plainte officielle.