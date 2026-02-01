Élections locales 2027 : PASTEF dénonce une fausse information sur la révision des listes électorales

Le Secrétariat National chargé des Opérations Électorales du parti PASTEF Les Patriotes a publié, ce 31 janvier 2026, un communiqué pour apporter une clarification sur la révision des listes électorales, face aux informations relayées sur les réseaux sociaux.

Selon le parti les rumeurs faisant état d’une révision ordinaire des listes électorales au mois de février sont infondées. « Les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d’une prétendue révision ordinaire des listes électorales en février sont totalement infondées », précise le communiqué.

PASTEF fonde sa position sur les dispositions du Code électoral sénégalais, notamment les articles L.37 et R.28. Le document rappelle que « avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par un décret qui détermine la durée des opérations et le délai des contentieux. Dans ce cas, il n’y aura pas de révision ordinaire ».

Le parti explique ainsi que l’organisation d’une élection générale entraîne automatiquement une procédure spéciale. « L’organisation d’une élection générale (présidentielle, législative ou locale) déclenche une procédure de révision exceptionnelle qui annule et remplace la révision ordinaire », souligne le Secrétariat national chargé des opérations électorales.

Concernant les prochaines échéances locales prévues en 2027, PASTEF indique que l’année 2026 est considérée comme une année préélectorale. « Les élections locales prévues en 2027 font de l’année 2026 une année préélectorale, consacrée à une révision exceptionnelle des listes », peut-on lire dans le communiqué.

Le parti détaille également le processus légal qui devra être suivi. « Un décret présidentiel fixera la date officielle des élections locales de 2027 », avant qu’« un second décret convoque le corps électoral pour la révision exceptionnelle des listes au cours de l’année 2026, en précisant les dates et modalités exactes ».

Par ailleurs, le Secrétariat national rappelle que seules les autorités compétentes sont habilitées à diffuser des informations officielles sur le processus électoral. « Les informations officielles doivent émaner des structures habilitées du Ministère de l’Intérieur, notamment la Direction Générale des Élections (DGE) », insiste le document.

Enfin, PASTEF appelle les citoyens, militants et futurs primo-votants à se préparer dès maintenant. « Le Secrétariat National encourage les citoyens, sympathisants, militants et futurs primo votants à se mobiliser afin d’obtenir, dans les meilleurs délais, leur carte nationale d’identité CEDEAO », afin de faciliter leur inscription lors de la révision exceptionnelle des listes électorales.