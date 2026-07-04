Économie maritime : Le Port Autonome s’offre une radiographie scientifique pour mesurer son poids réel

L’Amicale des Cadres du Port Autonome de Dakar (ACAPAD), en tandem avec la Direction Générale, présentera le vendredi 10 juillet 2026 les conclusions d’une étude inédite quantifiant la contribution globale de l’écosystème portuaire au Produit Intérieur Brut (PIB) du Sénégal.

L’événement, qui se tiendra à l’hôtel Noom Dakar Sea Plaza sous la présidence du ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, prend les traits d’un sommet stratégique. Décideurs publics, armateurs, logisticiens, partenaires financiers et universitaires y sont attendus pour disséquer des données susceptibles de redéfinir la politique économique du pays.

Jusqu’ici évalué de manière empirique, l’impact de la plateforme dakaroise bénéficie désormais d’une radiographie scientifique complète. Cette étude, une première par son ampleur nationale, décortique les effets directs, indirects et induits du secteur sur la création de richesse, l’emploi et l’attractivité des investissements.

Pour les autorités, ces indicateurs ne sont pas de simples chiffres de performance. Ils doivent servir de boussole macroéconomique pour orienter les futurs arbitrages budgétaires en matière d’infrastructures lourdes, de corridors logistiques et de facilitation du commerce extérieur.

Au-delà du bilan comptable, l’atelier de l’ACAPAD vise à briser les silos sectoriels. En réunissant la communauté portuaire et le monde académique, les cadres du port veulent institutionnaliser un espace de dialogue permanent.

L’enjeu est de taille : intégrer de manière agressive la valeur ajoutée maritime dans les plans de développement nationaux. Une urgence partagée par les acteurs de terrain, à l’heure où la bataille pour le leadership logistique fait rage sur la façade ouest-africaine.