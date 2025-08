ECO : La monnaie unique sera mise en circulation à partir de…

Après de multiples reports, l’ambition d’une monnaie unique en Afrique de l’Ouest prend un tournant décisif. Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a annoncé que l’Eco sera officiellement lancé en 2027, à l’occasion d’une audience avec le président gambien Adama Barrow à Banjul.

Cette déclaration marque un engagement renouvelé de la part de l’organisation régionale, qui semble désormais prête à avancer avec les États membres qui remplissent les critères de convergence, sans attendre l’ensemble des pays.

« L’idée est de lancer la monnaie unique avec ceux qui sont prêts », a affirmé Dr Touray.

« Ceux qui ont besoin de plus de temps seront soutenus afin qu’ils puissent également répondre aux critères de convergence. »

Le projet de l’Eco, censé remplacer le franc CFA et d’autres monnaies nationales dans la région, est en gestation depuis plus de deux décennies. Il a été freiné par des divergences économiques, des contextes politiques variables et des difficultés à satisfaire les critères stricts de convergence macroéconomique fixés par la CEDEAO.

Le président de la Commission a néanmoins exprimé son espoir que tous les États membres soient prêts d’ici à 2027, bien que la CEDEAO envisage désormais un lancement progressif, par paliers.