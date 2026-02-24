Drames à l’UCAD : Ousmane Sonko assume l’ordre d’intervention mais fustige les « abus inadmissibles »

S’exprimant sur les violents incidents survenus à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé avoir donné des instructions claires pour assurer la sécurité, tout en reconnaissant des manquements dans l’exécution. « J’ai donné l’ordre de prendre les dispositions nécessaires, et si c’était à refaire, je n’hésiterais pas. Je ne les laisserai pas tout détruire », a-t-il déclaré. Toutefois, il a tenu à préciser : « Nous n’allons jamais utiliser les pouvoirs contre les Sénégalais ».

« Un pays se gouverne avec sérénité »

Le chef du gouvernement a exprimé sa profonde douleur face à la mort d’un étudiant lors des troubles : « Nous avons profondément mal pour ce qui est arrivé à l’université, surtout avec la mort d’un étudiant. Le lien fort qui me lie à la jeunesse et aux étudiants est connu ». Il a cependant appelé à la retenue face aux réactions émotionnelles amplifiées par les réseaux sociaux : « Parfois, nous nous laissons emporter par les émotions suscitées par les réseaux sociaux. Mais un pays se gouverne avec sérénité ».

Selon lui, les mouvements de masse sont difficiles à gérer et des renseignements faisaient état de risques graves : « Nous avions des informations selon lesquelles certains voulaient brûler les restaurants, la bibliothèque et prendre les provisions pour préparer le Ramadan ». Il a rappelé que le campus social « ne fait pas partie des franchises universitaires » mais constitue un quartier à part entière de Dakar, justifiant ainsi l’intervention des forces de l’ordre.

Manquements reconnus et enquête ouverte

Ousmane Sonko a admis des dysfonctionnements, notamment le retard des forces de sécurité : « Avant leur arrivée, des restaurants avaient déjà commencé à être saccagés ». Il a cependant fermement condamné tout usage disproportionné de la force : « Nous n’acceptons pas l’usage disproportionné de la force. Un étudiant désarmé malmené par des policiers, des biens matériels comme des motos détruits, ce sont des abus inadmissibles ».

Concernant le décès de l’étudiant, il a annoncé l’ouverture d’une enquête et la prise de premières mesures conservatoires. « Il ne s’agit pas de jeter le bébé avec l’eau du bain en couvrant d’opprobre la police et la gendarmerie », a-t-il ajouté, appelant à éviter toute stigmatisation globale des forces de sécurité.

Enfin, le Premier ministre a dénoncé une tentative de récupération politique de l’affaire : « Ils cherchent une chose : savoir si le lien idyllique entre Sonko et les étudiants est toujours d’actualité ». Il a conclu en réaffirmant son engagement envers la jeunesse : « Nous allons continuer à être ouverts et à discuter