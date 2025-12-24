Drame de l’émigration à Joal : Une pirogue en provenance de Gambie échoue, au moins 12 morts

La plage de Joal a été le théâtre d’un événement tragique dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025. Une embarcation transportant plus de 200 candidats à l’émigration clandestine a atterri sur les côtes sénégalaises avec un bilan provisoire de 12 décès.

L’alerte a été donnée aux environs de 2 heures du matin. La pirogue, qui transportait une majorité de ressortissants étrangers et deux Sénégalais, avait quitté les côtes de la Gambie il y a plusieurs jours avec pour destination finale les îles Canaries (Espagne).

Après avoir erré en haute mer, l’embarcation a finalement échoué à Joal. Les secours et les autorités ont dénombré 12 corps sans vie. Parmi les nombreux rescapés pris en charge, figurent notamment 18 femmes et un nourrisson âgé de seulement six mois.

Déploiement des secours et enquête en cours

Aussitôt informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Joal se sont déployés sur les lieux pour sécuriser la zone et porter assistance aux survivants, dont l’état de fatigue extrême témoigne de la dureté de la traversée.

Une enquête a été ouverte par les autorités pour identifier les organisateurs de ce voyage clandestin et déterminer les causes exactes ayant conduit à l’échouage de la pirogue sur la Petite Côte.