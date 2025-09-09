Drame aux Parcelles Assainies : Un jeune homme de 23 ans meurt dans une auberge, sa compagne et son ami en garde à vue

Un drame s’est joué aux aurores, hier lundi, dans une auberge de l’unité 6 des Parcelles Assainies (Dakar). Daouda Trawaré, un jeune homme de 23 ans, a trouvé la mort dans des circonstances troublantes. Sa partenaire âgée de 32 ans et l’un de ses amis ont été interpellés.

Les faits se sont déroulés aux environs de 5h30 du matin dans la chambre n°2 de l’auberge « Lamnaye ». Alertés, les policiers du commissariat de Golf Sud et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour un constat macabre. Ils y ont découvert le corps sans vie de Daouda Trawaré, allongé sur le dos, saignant abondamment du nez et de la bouche, selon le rapport des limiers rapporté par L’Observateur.

La version des faits fournie par S. Ba, la compagne du défunt présente sur les lieux, est pour le moins glaçante. Cette jeune femme de 32 ans, qui exerçait comme travailleuse du sexe, a déclaré aux enquêteurs que le jeune homme « avait ingurgité une substance qu’elle ignore » avant leur relation intime. Peu après, Daouda Trawaré se serait mis à tousser violemment avant de se précipiter vers les toilettes en vomissant du sang.

Prise de panique, S. Ba affirme avoir immédiatement alerté le gérant de l’établissement ainsi que L. Barro, un ami du défunt âgé de 21 ans qui patientait au bar. À leur arrivée dans la chambre, ils ont retrouvé le jeune homme en train d’agoniser.

Face à la gravité des faits et aux nombreuses zones d’ombre entourant ce décès, le procureur de la République a ordonné une autopsie, déposé à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm. L’objectif est de déterminer avec certitude les causes de la mort et la nature de la mystérieuse substance évoquée.

Pour les besoins de l’enquête, les deux témoins clés, S. Ba et L. Barro, ont été interpellés par les policiers de Golf Sud. Ils sont actuellement placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour élucider les circonstances exactes de ce drame et établir d’éventuelles responsabilités.