Drame à Zac Mbao : une fillette de 5 ans meurt après une chute du 4e étage

Le drame s’est produit ce jeudi peu après 16h30 à Zac Mbao, rapporte L’Observateur dans son édition du lendemain. Le journal explique que la petite K. Seydi, âgée de 5 ans, a fait une chute mortelle du balcon de l’appartement familial situé au quatrième étage d’un immeuble. Quelques minutes plus tôt, l’enfant, qui venait de rentrer de l’école, avait demandé un verre d’eau à sa mère. Cette dernière s’est brièvement absentée pour descendre en chercher au deuxième étage, chez une proche.

À son retour, ne trouvant plus sa fille, la mère a été alertée par des cris provenant de la rue. En regardant par le balcon, elle a découvert les voisins portant secours à l’enfant après sa chute sur une dalle en béton. Évacuée en urgence vers la clinique Aby Diouf, la fillette n’a pas survécu malgré les tentatives de réanimation des médecins.

Le père de la victime, employé à la Sonatel de Mbour, se trouvait sur son lieu de travail au moment de l’accident.

Une autopsie ordonnée

Une enquête a été ouverte et les policiers ont procédé aux premières constatations d’usage afin d’élucider les circonstances du drame. Le corps de la fillette a ensuite été transféré de la morgue de l’hôpital de Thiaroye vers l’établissement de santé Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie a été ordonnée. Sous le choc, un proche de la famille endeuillée, cité par le quotidien du Groupe futurs médias, appelle à la retenue : « Elles étaient seules, toutes les deux, dans l’appartement. Personne ne sait ce qui s’est réellement passé. Tout le reste n’est que supposition. »