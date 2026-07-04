Drame à Touba Fall : Quatre enfants retrouvés morts dans un véhicule, la piste de l’asphyxie privilégiée

Un drame d’une rare gravité s’est produit ce vendredi à Touba Fall, dans le département de Mbacké. Quatre enfants ont été retrouvés sans vie à l’intérieur d’un véhicule stationné, plongeant les familles des victimes et toute la localité dans une profonde consternation.

Selon les premiers éléments recueillis, les enfants seraient montés dans l’habitacle pour jouer, sans se douter du danger. Une fois à l’intérieur, ils se seraient retrouvés piégés dans le véhicule. Privés d’air, ils auraient succombé à une asphyxie, selon les premières constatations.

L’alerte a été donnée après plusieurs heures de recherches, avant que les corps des quatre victimes ne soient découverts à l’intérieur du véhicule. Le drame a provoqué une vive émotion à Touba Fall, où les habitants peinent encore à réaliser l’ampleur de cette tragédie.

Informés des faits, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin d’établir avec précision les circonstances de ce drame et de déterminer les responsabilités éventuelles.

Cette nouvelle tragédie rappelle une nouvelle fois les dangers que représentent les véhicules laissés ouverts ou accessibles aux enfants, particulièrement en période de fortes chaleurs. Les autorités appellent à une vigilance accrue afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.