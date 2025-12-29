Dossier Prodac :Pape Malick Ndour convoqué ce mardi, des milliards pointés par l’audit

Une nouvelle étape judiciaire s’ouvre dans le dossier du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). L’ancien ministre et ex-coordonnateur du programme, Pape Malick Ndour, est attendu ce mardi matin devant le juge du premier cabinet du Pool judiciaire financier pour sa première audition au fond.

Cette convocation intervient à la suite d’un rapport d’expertise financière ordonné en janvier 2025, faisant état de graves dysfonctionnements dans la gestion du Prodac. L’audit, réalisé par un cabinet indépendant, met en lumière des anomalies financières chiffrées à plusieurs milliards de francs CFA, notamment des décaissements sans justificatifs et des manquements liés aux garanties contractuelles.