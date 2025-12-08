Dopage russe, pots-de-vin et parrainages : le dossier Papa Massata Diack de nouveau sur la table

Le nouveau procès en appel de Papa Massata Diack, fils de l’ex-patron de l’athlétisme mondial Lamine Diack, s’ouvrira lundi 8 décembre à la cour d’appel de Paris, après l’annulation partielle de sa condamnation dans le scandale du dopage russe de 2011.

Papa Massata Diack avait été condamné en septembre 2020 en première instance pour complicité au sein d’un système de pots-de-vin visant à cacher des cas de dopage sanguins chez des sportifs russes en 2011, un an avant les Jeux olympiques de Londres.

En faisant traîner les procédures de sanctions contre ces athlètes aux passeports biologiques suspects, la Fédération internationale avait permis à certains d’entre eux de participer à ces Jeux. En contrepartie, les grands parraineurs russes avaient renouvelé leurs contrats avec l’IAAF en vue des Mondiaux 2013 à Moscou.

Du temps supplémentaire pour préparer la défense

Le 3 septembre dernier, l’ouverture de ce nouveau procès avait été renvoyée au 8 décembre, les avocats de Papa Massata Diack et de Habib Cissé, autre protagoniste de l’affaire devant être rejugé, avaient demandé du temps supplémentaire pour préparer leur défense.

Les deux accusés n’étaient pas présents à l’audience. Interpol a publié en 2016 un avis de recherche international à l’encontre de Diack, à la demande des autorités françaises.

Cette affaire, révélée en 2015, avait ébranlé le monde du sport et précipité la chute de Lamine Diack (décédé en 2021) qui avait occupé la présidence de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF, devenue depuis World Athletics) entre 1999 et 2015.

En 2023, la cour d’appel de Paris avait confirmé la peine de première instance de Papa Massata Diack à cinq ans d’emprisonnement pour corruption passive, complicité de corruption passive, corruption et recel. Elle avait en revanche réduit de moitié, à 500 000 euros, l’amende initialement infligée à l’ancien consultant marketing de l’IAAF.

Mais en novembre 2024, la Cour de cassation avait estimé qu’il devait être rejugé du chef de complicité de corruption passive, jugeant que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

Détournement des fonds ?

Le Sénégalais avait ainsi vu ses peines annulées. La Cour de cassation avait toutefois confirmé sa culpabilité concernant les autres chefs d’accusation (corruption passive, corruption et recel).

Papa Massata Diack avait également été jugé coupable d’avoir détourné des fonds à hauteur de 15 millions d’euros sur des contrats de parrainage, via un montage de sociétés écrans.

En septembre dernier, son avocat Emanuel de Dinechin avait indiqué à l’AFP que son client « conteste fermement toutes les accusations dans la mesure où il n’était que le fils du principal intéressé. Il est dans l’attente de finir enfin cette affaire ».

