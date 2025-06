Don de matériel d’une valeur de plus de 500.000frs : Le club “Inner Whell Aline Sitoé” au secours du centre de santé de Ziguinchor

Le club INNER WHELL ALINE SITOE a offert du matériel médico d’une valeur de plus de 500000f au centre de santé de Ziguinchor. Le matériel, réceptionné ce samedi 14 juin dans l’établissement sanitaire, bénéficiera à ses différents services et spécialités.

Ce geste est l’œuvre du club INNER WHELL ALINE SITOE composé de femmes de la région soucieuses du bien être de la femme et de l’enfant. Le matériel composé de médicaments, de chaises, de ventilos contribuera fortement à améliorer les conditions de séjour des femmes au sein de la maternité du centre. Ainsi donc l’équipe cadre de district à sa tête le MCD, le CDS et l’ensemble du personnel se joignent aux populations de la région pour dire un grand merci au club INNER WHELL Aline Sitoé.