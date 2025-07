Division au sein de Pastef : Ousmane Sonko s’attaque aux clans dans son parti

Lors de l’installation du Conseil national de Pastef, le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement dénoncé la formation de clans au sein de son parti, jugeant ces agissements contraires aux valeurs fondatrices et dangereux pour son unité. « Des clans se forment dans les cercles dirigeants, au mépris des valeurs de Pastef. Cela, je ne l’accepterai pas », a-t-il martelé.

Sonko a pointé du doigt certains responsables qui, selon lui, s’éloignent de l’esprit de lutte et de solidarité du parti depuis son accession au pouvoir. « Ils créent des clans, bombent le torse, mais sont incapables de gagner le plus petit hameau », a-t-il lancé. Il accuse un groupe connu de vouloir détourner Pastef de sa trajectoire en vue de 2029, révélant : « Ils sont allés jusqu’à Touba pour comploter. » Ces manœuvres viseraient à établir une hiérarchie informelle, en rupture avec la collégialité et la discipline du parti.

« Je suis le chef de parti et je n’ai jamais eu de clan. Ceux qui cherchent à diviser Pastef pour se positionner doivent quitter les rangs », a-t-il averti, ajoutant : « Que ceux qui ne s’y retrouvent plus s’en aillent. »