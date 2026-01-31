Disparition de Lissa Tine : sept ans après, le mystère demeure (Vidéo)

Depuis le 14 avril 2019, une famille vit dans l’angoisse, un village dans l’incompréhension et un pays dans le doute. Ce jour-là, Lissa Tine quittait Réwou Mao, dans le Baol, pour Dakar. Elle n’est jamais revenue. Sept ans plus tard, son nom résonne encore comme celui d’un dossier inachevé, d’une enquête inaboutie et d’une disparition inexpliquée.

La jeune femme, fraîchement divorcée, avait pris la route pour régler une question liée à son enfant avec son ex-mari modou yade . Un déplacement qui devait être bref, presque banal. Il s’est transformé en cauchemar. Depuis ce soir d’avril, plus aucun signe de vie. Ni appel, ni message, ni trace. Malgré les investigations menées par la police et la gendarmerie de Colobane, aucune charge formelle n’a été retenue contre la dernière personne à l’avoir vue vivante : son ex-époux, Modou Yade. Une situation qui nourrit interrogations, frustrations et soupçons au sein de l’opinion.

Le témoignage d’Aliou Thiaw, chauffeur qui l’a conduite jusqu’à Mbao ce jour-là, reste l’un des éléments centraux de cette affaire. Il raconte une course ordinaire, devenue avec le temps un souvenir lourd à porter. « Si j’avais su qu’elle allait rejoindre son ex-mari, je ne l’aurais jamais laissée seule », confie-t-il aujourd’hui, rongé par les regrets.Selon son récit, Lissa semblait pressée. Elle aurait passé plusieurs appels durant le trajet, avant d’être déposée dans une quincaillerie indiquée par la personne qu’elle devait rejoindre. C’est là que le nom de Modou Yade a été évoqué pour la première fois devant le chauffeur. Ce fut aussi la dernière fois qu’il aperçut la jeune femme.

Depuis, les parents de Lissa Tine vivent un calvaire sans fin. Une mère désespérée qui confie : « Bima dégué Modou Yade… lékatouma » – “depuis que j’ai entendu le nom de Modou Yade, je ne mange plus”. Une phrase simple, mais qui traduit toute la douleur d’une famille laissée seule face à l’incertitude.

Comment une femme peut-elle disparaître sans laisser la moindre trace dans un pays où les moyens d’enquête existent ? Pourquoi ce dossier, malgré sa gravité, semble-t-il avoir été rangé dans les tiroirs de l’oubli ? Autant de questions qui méritent des réponses claires.

Cette affaire dépasse désormais le cadre d’un simple fait divers. Elle interpelle l’État du Sénégal sur sa capacité à protéger ses citoyens, à faire la lumière sur les disparitions inquiétantes et à rendre justice aux familles meurtries.