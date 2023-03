Direction Générale des Impôts et Domaines: Le Dr Alassane Ba, Sg du Staff « Chassé » de son bureau

Le moins que l’on puisse dire est que les inspecteurs des Impôts n’ont pas encore lâché le Docteur Alassane BA. On croyait que la nouvelle équipe allait pacifier la maison mais le nouveau Directeur de l’administration et du personnel Abdou Ben Jenking Sambou entend visiblement jouer la continuité pour ce qui est du harcèlement contre le secrétaire général du STAF.

Alors que le DG sortant, Bassirou Samba Niass, et le DAP sortant, Mouhamadou Diaite, avaient décidé de ne pas humilier un fonctionnaire qui a fait 30 ans de service dans la hiérarchie A en lui laissant son bureau en attendant des lendemains meilleurs, Ben Sambou a câble hier le docteur en télécommunications pour lui demander de venir prendre ses affaires et quitter la DGID. Le syndicat des inspecteurs, étant un PASTEF bis, voulant coûte que coute monopoliser la Direction est passée par là.

Le plus cocasse est que le Dr Alassane Ba fait partie de l’équipe des professeurs qui ont formé Abdou Ben Jenking Sambou au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick et que celui-ci l’appelle « mon professeur ». Que voulez-vous, la corporation prime sur tout. Le ministre Moustapha Ba, qui ne fait pas partie de cette corporation, doit bien surveiller « sa » maison c’est-à-dire son ministère et ses arrières !

Le Témoin