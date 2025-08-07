Dans le cadre de sa visite officielle en Turquie, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a été reçu ce jeudi 07 Aout 2025 à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

À son arrivée au palais présidentiel, M. Sonko a été accueilli avec les honneurs. Les deux dirigeants ont passé en revue la garde républicaine turque avant de s’entretenir en tête-à-tête.

Arrivé mercredi en Turquie, le chef du gouvernement sénégalais effectue une visite de cinq jours à l’invitation du président Erdogan. Il est accompagné d’une délégation de haut niveau, comprenant plusieurs membres du gouvernement et des responsables techniques.

Au cours de cette visite, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays, portant sur des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie de la défense. Ces engagements s’inscrivent dans une volonté partagée de renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et la Turquie.