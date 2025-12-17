Quand Diomaye Faye parle de son successeur au palais : « Demain, ce sera peut-être le PM »

Le palais présidentiel a exceptionnellement ouvert ses portes, ce mardi, aux pupilles de la Nation, composées d’enfants de victimes de catastrophes et de militaires tombés en mission. Une visite symbolique et pédagogique, marquée par un moment d’échanges directs avec le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Accueillis au cœur de l’institution républicaine, les jeunes invités ont vécu une rencontre décrite par la Présidence comme « inoubliable, faite d’écoute, de sourires et d’encouragements ». Au-delà de la découverte des lieux, le chef de l’État a tenu à transmettre un message fort sur la continuité de l’État et le caractère collectif des symboles de la République.

S’adressant aux enfants, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que le palais présidentiel appartient à la Nation tout entière. « Le palais est à nous tous. Le Président n’est là que pour une période. Il y avait Senghor, Diouf, il y a eu Wade, puis Macky Sall, aujourd’hui moi, demain ce sera le Premier ministre peut-être. Je prie pour », a-t-il confié, dans un échange empreint de simplicité.

Le Président de la République a également profité de la visite pour livrer quelques repères historiques. Il a expliqué que plusieurs résidences officielles sont mises à la disposition du chef de l’État, notamment à Popenguine et à proximité de Gorée, avant de souligner l’ancienneté du palais présidentiel de Dakar. « Celui-ci que vous avez visité, les archives disent qu’il a été construit en 1907. Donc dans deux ans, il va faire 120 ans », a-t-il indiqué aux pupilles.

Avant de prendre congé de ses jeunes hôtes, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont tenu à les exhorter à l’effort et à la persévérance. Le chef de l’État a insisté sur la valeur du travail comme clé de la réussite, en s’appuyant sur une citation bien connue. « Je paraphrase le président Abdoulaye qui disait que pour la réussite il n’y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Donc le secret, c’est le travail », a-t-il souligné.

Dans un message empreint d’espoir, il a encouragé les pupilles de la Nation à viser l’excellence scolaire, au Sénégal comme à l’international, les invitant à croire en leur potentiel et à se hisser parmi les meilleurs. Une séquence forte, qui place l’éducation, la mémoire et l’effort au cœur du projet républicain.