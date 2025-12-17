Quand Diomaye Faye dévoile un « petit secret » de Sonko

L’ambiance était à la fois solennelle et détendue lors de la clôture de la première édition de la Journée de la Diaspora. Devant une assistance composée de Sénégalais de l’extérieur venus célébrer leur rôle dans la vie nationale, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a surpris son auditoire en ouvrant son discours par une note d’humour, aux dépens de son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Dans un ton mêlant ironie et complicité, le chef de l’État a révélé ce qu’il a présenté comme un « petit secret » du leader de Pastef, provoquant un éclat de rire général dans la salle. « Merci à cette diaspora vivante et dynamique. À un moment, par contre, j’ai eu très peur, parce que j’ai cru qu’El Hadji Diouf allait chanter Ray mboté. Il y a quelqu’un dans la salle, assis juste à côté de moi, qui ne résiste pas à ce tube », a-t-il lancé, sous les rires nourris de l’assistance.

Poursuivant sur la même lancée, Bassirou Diomaye Faye a ajouté, toujours sur le ton de la plaisanterie : « J’avais peur que vous voyiez des choses que j’ai vues dans le véhicule de la campagne électorale », déclenchant une nouvelle salve d’applaudissements et de rires.

Ce moment de détente a précédé un discours plus sérieux, au cours duquel le Président de la République a salué l’engagement constant des Sénégalais de l’extérieur, qualifiés de pilier essentiel de l’économie nationale. Il a rappelé leur contribution déterminante à travers les transferts financiers, l’investissement, le rayonnement culturel et l’apport de compétences au développement du pays.

En mêlant humour et reconnaissance institutionnelle, Bassirou Diomaye Faye a ainsi donné le ton d’une relation qu’il souhaite à la fois respectueuse, inclusive et empreinte de proximité entre l’État et sa diaspora.