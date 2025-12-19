Digitalisation du Parlement: El Malick Ndiaye clôt un partenariat stratégique avec la KOICA

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé, ce jeudi 18 décembre, la cérémonie de clôture du partenariat de modernisation et de digitalisation de l’institution parlementaire avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), en présence de l’Ambassadeur de la République de Corée au Sénégal, Monsieur Kwon Hyuk-woon, et du Représentant résident de KOICA.

Ce partenariat a permis le déploiement d’outils technologiques majeurs, dont le vote électronique, la modernisation de la régie technique et la numérisation des archives parlementaires.

Exprimant sa gratitude au Gouvernement coréen, le Président El Malick Ndiaye a souligné que ces réformes ont conduit à une reconfiguration numérique de l’Assemblée nationale, visant à améliorer l’efficacité, renforcer la transparence, garantir la fiabilité des décisions et faciliter l’accès des citoyens à l’information.

Il a réaffirmé son engagement pour une gouvernance parlementaire moderne, transparente et au service des citoyens.