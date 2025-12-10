DIC: Mo Gates arrêté et placé en garde à vue 

Mouhamed Bakara Diallo alias « Mo Gates » a été arrêté et placé en garde à vue à la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (Dic), a indiqué Libération dans son ensemble de ce mercredi 10 décembre.

Selon le journal, le jeune milliardaire est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d’objets saisis.

Son présumé complice, impliqué dans le dossier qui tourne autour de 7 véhicules importés des Usa et saisis suivant une décision du tribunal de commerce est en fuite au Maroc, ajoute la même source.