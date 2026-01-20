Diamaguène : Il surprend son frère avec un autre homme et…

Une affaire d’actes contre nature secoue le quartier Biafra, à Diamaguène. Le 18 janvier dernier, vers 18 heures, le commissariat local a été saisi par un dénommé A.S. Ba, venu dénoncer son propre frère germain. Repris par Libération, il aurait surpris ce dernier en compagnie d’un autre homme en « pleins ébats ». Il est parvenu à les enfermer dans la chambre avant d’alerter la police.

Les agents dépêchés sur place ont interpellé A.A. Ba (31 ans), tailleur de profession, et G. Diakhaté (25 ans), menuisier métallique résidant aux Parcelles Assainies.

Lors de leur interrogatoire, rapporte le journal, les deux mis en cause ont reconnu les faits sans ambages. G. Diakhaté a expliqué s’être rendu à Diamaguène sur invitation d’A.A. Ba, qu’il a connu via les réseaux sociaux. Ce dernier lui aurait assuré que le « terrain était propice », affirmant que les membres de sa famille étaient en voyage. Ils ont également confié avoir usé de leur salive comme lubrifiant pour passer à l’acte.

Pour justifier leur comportement, les deux hommes ont évoqué des pulsions qu’ils disent avoir du mal à maîtriser. Ils ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit, précise la même source.