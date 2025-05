Dialogue national : Aly Ngouille Ndiaye plaide pour des réformes profondes et une démocratie apaisée

À l’occasion du Dialogue national, Aly Ngouille Ndiaye, maire de Linguère, ancien ministre de l’Intérieur et président du Parti Social-Démocrate (PSD) Njariñ, s’est félicité de la pérennisation d’un dialogue institutionnalisé, initié par les régimes précédents. Pour lui, cette continuité républicaine témoigne de la maturité démocratique du Sénégal et de la volonté collective de faire converger les forces vives de la Nation autour des enjeux cruciaux.

Toutefois, tout en saluant cette dynamique d’échanges, le leader du PSD Njariñ a tenu à alerter sur les atteintes persistantes aux libertés fondamentales. Il a dénoncé notamment les restrictions à la liberté de circulation, pourtant consacrée par la Constitution, ainsi que les entraves à l’exercice du journalisme. Selon lui, il est impératif de garantir un environnement médiatique libre, sécurisé et respectueux de la pluralité des opinions. “Une démocratie véritable ne peut s’épanouir sans le respect scrupuleux des droits individuels et des libertés publiques”, a-t-il souligné avec fermeté.

Dans un esprit constructif, Aly Ngouille Ndiaye a également appelé à engager des réformes institutionnelles en profondeur. Il a plaidé pour une révision du mode d’élection des députés, afin de renforcer leur légitimité et la représentativité de l’Assemblée nationale. Il a également insisté sur la nécessité de repenser la Haute Cour de Justice, notamment en ce qui concerne son indépendance et sa composition, afin de la rendre plus crédible et conforme aux exigences d’un État de droit moderne.

En conclusion, l’ancien ministre a réaffirmé son attachement à un dialogue sincère, inclusif et orienté vers des solutions durables. Il a invité l’ensemble des acteurs politiques et sociaux à s’inscrire dans cette dynamique pour relever ensemble les défis démocratiques et institutionnels du pays.