” Il ne s’agit pas d’être bon ou de faire le bien, mais de mener une vie qui ait de la signification et qui porte une responsabilité; ce qui n’est pas la même choses. Cela conduit à choisir la difficulté plutôt que l’épicurisme.” S. Bessel. La réussite se mesure non pas par une victoire mais par l’engagement et la claire conscience d’avoir assumé ses responsabilités. Il faut tjrs faire preuve de discipline ; la discipline est le facteur essentiel de succés. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont l’habitude de faire des choses que ceux qui échouent n’aiment pas faire. Les gens indisciplinés sont esclaves de leurs humeurs, passions et appétits.

Les personnes autodisciplinées transforment leurs habitudes de “descente” en des habitudes de montée. Les habitudes de descente nous empêchent de prendre l’ascension vers les hauteurs. Un dirigeant doit aussi aider ses collaborateurs à transformer les habitudes descendantes de doute, de manque de confiance et de désespoir en habitudes ascendantes , de courage, de confiance en soi et d’efficacité. La pensée ascendante est délibérée , cohérente, et volontaire. Avec la pensée négative on développe des attitudes de procrastination. Quant à la pensée positive elle permet de prendre ses responsabilités et d’ agir.